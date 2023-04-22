Çukurova Basketbol final serisine mağlup başladı

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz’e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Elizabeth Williams 15, Chelsea Gray 25, Kuanitra Holingsvorth 7, Tiffany Hayes 19
Fenerbahçe Alagöz: Olcay Çakır Turgut 11, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Emma Rosa R. Meesseman 19, Gizem Başaran Turan, Kayla Renae Mc Bride 4, Breanna Mackenzıe Stewart 18, Merve Aydın, Irene Stokes
1. periyot: 21-20 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre:37-41 (Fenerbahçe Alagöz lehine)
3. periyot: 60-56 (Fenerbahçe Alagöz lehine)