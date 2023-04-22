İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çukurova Basketbol final serisine mağlup başladı

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz’e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Elizabeth Williams 15, Chelsea Gray 25, Kuanitra Holingsvorth 7, Tiffany Hayes 19


Fenerbahçe Alagöz: Olcay Çakır Turgut 11, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Emma Rosa R. Meesseman 19, Gizem Başaran Turan, Kayla Renae Mc Bride 4, Breanna Mackenzıe Stewart 18, Merve Aydın, Irene Stokes


1. periyot: 21-20 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


Devre:37-41 (Fenerbahçe Alagöz lehine)


3. periyot: 60-56 (Fenerbahçe Alagöz lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.