Çukurova Basketbol, finale göz kırptı

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında konuk ettiği OGM Ormanspor’u 91-64 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 91-64 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş
Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Şevval Akalan 5, Sinem Ataş 15, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 11, DeWanna Bonner 30, Esra Ural Topuz 2, Nika Baric 12
Başantrenör: Osman Olcay Orak
OGM Ormanspor: Danielle Robinson 11, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 22, Meltem Avcı 4, Teaira McCowan 8, Damla Gezgin 8, Soana Lucet 3
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 31-16 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 52-37 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 72-49 (Çukurova Basketbol lehine)