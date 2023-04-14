Çukurova Basketbol Kulübü, kupayı Mersin'e getirmek istiyor

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Menajeri Aslı İnceer, bu akşam oynanacak Euroleague Women yarı final maçı öncesi, "Hazırız ve inanıyoruz. Bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz" dedi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Euroleague Women final-four yarı finalinde bu akşam saat 19.00'da ev sahibi takım ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak. Euroleague Women'da dörtlü finallere kalma başarısı gösteren ilk Anadolu takımı olarak kupayı Mersin'e getirmek isteyen turuncu-lacivertliler, maç için hazırlıklarını tamamladı. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Takım Menajeri Aslı İnceer, iyi bir motivasyon yakaladıklarını söyledi.

"EuroLeague'i kazanarak ülkemize müthiş bir gurur yaşatmak istiyoruz"

Kendilerini favori olarak gördüklerini belirten İnceer, "KBSL normal sezonunu lider tamamladık ve play-offlar'da da finale yükselerek önemli bir başarıya imza attık. Avrupa'da da tarihimizde ilk kez EuroLeague Women dörtlü finaline çıkmış durumdayız. Tüm bunların sonucunda iyi bir motivasyon yakaladık. Buradaki diğer üç takım da çok iyi fakat ben takımımızı favori görüyorum ve EuroLeague'i kazanarak ülkemize müthiş bir gurur yaşatmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Bizi asla yalnız bırakmayan şehrimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Takım ve oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren Aslı İnceer, "Tüm takımımız iyi durumda. Quanitra'nın bir sakatlığı vardı, o da toparladı ve oynayabilecek durumda. Zaten buraları çok iyi bilen, defalarca final-four oynamış bir antrenöre sahibiz. Oyuncusundan teknik ekibine müthiş bir kenetlenme içerisindeyiz. Organizasyonumuzun tüm takıma inancı tam. Gerekli mücadeleyi ortaya koyacağımıza kimsenin şüphesi yok. Bizi asla yalnız bırakmayan şehrimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tarihimizdeki ilk Avrupa kupasını kazanarak bu önemli başarıyı onlara armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi müsabakayı kazanması halinde Fenerbahçe ile Beretta Famila Schio maçının galibiyle 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.