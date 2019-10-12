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Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne uzatmaya giden maçta 80-75 yenildi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. İkinci periyot ise karşılıklı sayılarla geçti ve devreye Mersin ekibi 35-33 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise rakibine göre daha iyi oynayan ve sayı bulan Hatay ekibi, bu periyotu 53-49 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takımda maçı kazanmak için iyi bir mücadele ortaya koyarken, maçın normal süresi 70-70 berabere bitti. Maçın uzatma dakikalarında rakibine göre daha iyi oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-75 kazandı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Ergin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Nia Coffey 31, Gabriela Marginean 17, Leonor Rodriguez 4, İlayda Güner 7, Melis Talay 4, Feride Şevval Akalan 12


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Haley Peters 15, Hind Ben Abdelkader 25, Marica Gajic 11, Asena Yalçın 11, Gizem Başaran 3, Özge Yavaş 8, Regan Ayleen Magarity 4, Melike Tuğba Oral 3


1. periyot: 17-12 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 35- 33 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


3. periyot.: 53-49 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

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