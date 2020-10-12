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Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyespor, Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, 2 haftalık mağlubiyetin faturasını Ceyhun Yıldızoğlu'na kesti. Dün 89-81 Beşiktaş'a kaybedilen maçın ardından konuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. "Teşekkürler Ceyhun Yıldızoğlu" başlığıyla paylaşılan açıklamada, "Kulübümüz baş antrenörümüz Ceyhun Yıldızoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak, yollarını ayırma kararı almıştır. 2018-2019 sezonundan beri birlikte çalıştığımız, bu süreçte Avrupa'da ve ligdeki önemli başarılarımızda takımımıza büyük emekleri olan Ceyhun Yıldızoğlu'na Çukurova Basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimize sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de Ceyhun Yıldızoğlu için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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