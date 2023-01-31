Çukurova Basketbol, zorlu Avrupa maçını kazandı

haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Famila Schio'yu 79-67 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyot kıran kırana geçerken, devreye Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, 37-33 galip girdi. Maçın üçüncü periyodunda da karşılıklı sayılar olurken, bu periyodu da Çukurova ekibi 55-52 galip kapadı. Son periyotta sahada etkili oyununu ortaya koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Mersin ekibi, maçı 79-67 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Haris Bijedic, Hrvoje Cavar, Maden Lucic

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Laura Cornelius 9, Gökşen Fitik 3, Elizabeth Williams 7, Chelsea Gray 12, Quanitra Hollingswort 9, Tiffany Hayes 15, Dewanna Bonner 20, Aleksandra Crvendakic 4

Famila Schio: Marina Mabrey 15, Martina Bestagno 6, Kim Mestagh 9, Giorgia Sottana 8, Costanza Verona 2, Rhyne Howard 9, Jasmine Keys 8, Astou Ndour 10

1. Periyot: 23-17 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 37-33 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 55-52 (Çukurova Basketbol lehine)