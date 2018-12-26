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Çukurova Basketbol'un bileği bükülmüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 77-69 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 11'de 11 yaptı.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Beşiktaş, ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda toparlanan ev sahibi Çukurova Basketbol aradaki farkı kapatarak, öne geçti ve devreye 40-38 galip girdi. Maçın 3. periyodu kıran kırana geçti. Her iki takımda bu periyotta iyi savunma yaparken, bu bölüm 58-58 berabere bitti. Maçın son periyodunda etkili oyununu sahaya koyan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, maçı 77-69 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 11'de 11 yaptı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Candemir Tabak


Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 6, Kim Mestdagh 12, Pelin Derya Bilgiç 16, Alina Iagupova 22, Liudmyla Naumenko 2, Astou Barro Ndour 19


Beşiktaş: Olivia Esther Jeanne Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9, Bahar Çağlar 12, Kübra İmren Siyahdemir 9, Osaretin Evelyn Akhator 16, Viktoria Vladimrovva Mircheva 8


1. periyot: 13-19 (Beşiktaş lehine)


Devre: 40-38 (Çukurova Basketbol lehine)


3. periyot: 58-58

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