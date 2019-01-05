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Çukurova Basketbol'un bileği bükülmüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 88-72 mağlup etti. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 13'de 13 yaptı.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyoduna da fırtına gibi başlayan ve iyi hücumlarını sürdüren Çukurova ekibi, bu periyodu da 65-49 galip kapadı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, maçı 88-72 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 13'de 13 yaptı



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbin


Çukurova Basketbol: Alina Iagupova 19, Lyudmyla Naumenko 19, Sevgi Uzun 4, Astou Ndour 19, Gökşen Fitik 7, Sera Özelçi 5, Meltem Avcı 4, Chelsea Gray 11


Fenerbahçe: Kelsey Plum 27, Birsel Vardarlı Demirmen 11, Cecilia Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 7, Anastasiya Verameyanka 12, Kia Vaughn 2, Özge Yavaş 2


1. periyot: 21-10 (Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 42-24 (Çukurova Basketbol lehine)


3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)

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