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Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldıOkulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi'nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldı


Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.


Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı.

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