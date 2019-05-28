Çukurova Bölgesel Havalimanından uçakların havalanması 3 yılı bulacak

Mevcut ekonomik konjonktür nedeniyle çalışmaların istenen hızda ilerlemediğini belirten Kızıltan, altyapının bir yılda tamamlanacağı, uçakların havalanmasının ise yaklaşık 3 yılı bulacağı bilgisini edindiklerini açıkladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ile birlikte Tarsus'ta bir dizi temasta bulundu. İlk olarak Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan'ı, ardından Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı makamlarında ziyaret eden Kızıltan ve Koçak, daha sonra Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

“MTSO olarak bu yatırımın takipçisiyiz”

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Kızıltan, 3-4 ay önce de bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Biz MTSO olarak bu yatırımın takipçisiyiz. Önceki gelişimizde 3,5 kilometrelik ana pistin 2,5 kilometresi tamamlanmıştı. Bugün ana pistin tamamının bitmiş olduğunu gördük. Yan yol bağlantılarının inşasına başlamış, pistin betonu dökülmüş, terminal binasının temeli atılmış, pistlerin kontrolleri yapılarak havacılık sistemine kaydedilmiş” dedi.

Gerek bölgenin coğrafi açıdan sıkıntılı olması gerekse ekonomik konjonktür nedeniyle çalışmaların istenen hızda ilerlemediğini kaydeden Kızıltan, “Maalesef bölgedeki taban suyu ciddi bir sıkıntı. Temel dökülüyor ama alttan su çıkıyor ve onu bertaraf etmek biraz zaman alıyor. Bu nedenle de çalışmalar uzayabiliyor” diye konuştu.

Uçakların havalanmaya başlaması 3 yılı bulacak

Şantiye şefi ile yaptıkları görüşmede 600 işçinin iş başında olduğunu öğrendiklerini, araçların ve iş makinelerinin planlanan çalışmalarını sürdürdüğünü gördüklerini dile getiren Kızıltan, “Bu noktaya gelen bir yatırımın bundan sonrasında duracağını zannetmiyorum” ifadesini kullandı.

Toplam yatırımın yaklaşık 5'te 1'inin tamamlandığını gördüklerini anlatan Kızıltan, şantiye şefi ile yaptıkları görüşmede, altyapının bugünün konjonktürü ile bir yıla tamamlanacağını tahmin ettiklerini, uçakların havalanmaya başlamasının da yaklaşık 3 yılı bulacağını düşündüğünü söylediğini aktardı.

“Adana da bu yatırıma sıcak bakıyor”

Adana'nın bu yatırıma sıcak bakmadığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başkan Kızıltan, yatırımın en başında böyle bir durum olsa da günümüzde bu fikrin değiştiğine inandığını söyledi. Yatırım alanının Mersin sınırlarında olmasına rağmen Adana'ya daha yakın olduğunu hatırlatan Kızıltan, “Havacılık kurallarına göre Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın büyütülebilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bir süre sonra çalışamayacak duruma gelecek. Bu nedenle Adana da bölgenin gelişimine katkı sunması adına bu yatırıma sıcak bakıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhurbaşkanının da artık aklında yer etti”

Çukurova Bölgesel Havalimanının artık yalnızca Mersin değil, tüm Türkiye kamuoyunda belli bir noktaya geldiğini vurgulayan Kızıltan, şunları söyledi:

“Hatta bu yatırımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dahi aklına yer ettiğini söyleyebilirim. Yaklaşık 4 ay önce TOBB'da Ekonomi Şurası yapılmıştı. Orada Cumhurbaşkanımızla da karşı karşıya diyalog imkanım oldu. Mersin'de yapılması gereken yatırımları anlattım. Ben turizm bölgesini anlatırken, o ‘Havaalanı mı?' diye sordu. Buradan da artık konunun Ankara tarafından yakinen bilindiğini anlayabiliyoruz.”