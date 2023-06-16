Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin'e 19 proje için 21 milyon TL destek sağlayacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) Mersin'de yapılacak olan 19 proje ile ilgili sağlayacağı 21 milyon TL'lik destek için imza töreni gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 5 ayrı program dahilinde toplam 19 proje için ajans ve faydalanıcı paydaşlar arasında protokoller imzalanacağını belirtti. Projeler içerisinde Genç Girişimci Destek Programı, Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Destek Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Teknik Destek Programı ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programları olduğunu kaydeden Pehlivan, söz konusu programlar çerçevesinde kabul edilen projeler için 21 milyon TL destek sağlanacağını söyledi.

"Proje çağrısına ilgi yüksek oldu"

Proje çağrısına bu dönem ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Pehlivan, "Her yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da destekleri ve öngörüleriyle, Bölge Kalkınma Ajansı yönetim kurulumuz ve orada temsil edilen kurum ve kuruşlar başta olmak üzere, ilgili uzman arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, tespitler, değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanlarda proje çağrıları yapılmaktadır. Bu çağrılar akabinde de potansiyel görülen alanlarda ve adım atma, paydaş olma imkanı bulunan kurum ve kuruluşlarla da yakın temas halinde, projeler vücuda getiriliyor. Bu dönem de proje çağrılarımıza, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilgi oldukça yüksek düzeyde oldu. Projeler önce fikirle başlıyor ve bu fikirler olgunlaştırılıyor. Olgunlaştırılan bu fikirler proje haline getirilerek öncelikleri ve içeriklerine göre değerlendirmeleri yapılıyor. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra projelerin desteğe değer görülmesi üzerine bugünkü gibi imza aşamasına geliyor" dedi.

"Kalkınma planımız çerçevesinde çalışmalar sürüyor"

Çağrıların bundan sonraki süreçte de devam edeceğine dikkat çeken Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl bölge kalkınma planlarını oluşturmuştuk. Bu planlarla ilgili haftalarca grup çalışmaları yapıldı. Bölge kalkınma planlarında, hem Adana hem Mersin özelinde çok önemli tespitler ortaya konuldu. Bu tespitlerin ışığında da projeksiyonlar geliştirildi ve halen de geliştiriliyor. Bunu yaparken de ilimizin değişik potansiyelleri muhakkak ki dikkate alınıyor. İlimizin tarımdan, ticarete, sanayiye, turizme ve gençlik hizmetlerine kadar akla gelebilecek bütün alanlarda potansiyeli bulunmaktadır. Bazen bulunulan ilin ve bölgenin, belli alanlara yönelmesi tercih edilebilir. Ama ilimizle ilgili baktığımızda bütün bu sektörlerin bir uyum içerisinde, birbirini de destekler mahiyette yol aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla biz tarımı konuşurken turizmi de konuşabiliyoruz. Turizmi konuşurken sanayiyi de ticareti de konuşabiliyoruz. Mersin olarak çeşitlilikte bereketi yakaladığımızı, bütün sektörlerin eşgüdüm, işbirliği ve koordinasyon halinde gelişerek geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten ÇKA'nın bugüne kadar Mersin'e kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirdikleri toplam 404 projeye yaklaşık 515 milyon lira mali destek sağladığı bildirildi.