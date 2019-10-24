Çukurova'da limona değer kazandıracak proje başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası ortaklığında Mersin ve Adana'da ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi' gerçekleştirilecek. Projeyle üretimden tüketiciye kadar geçen süreçte limonun fire oranlarının düşürülmesi, üretici ve tüketici refahının sağlanması hedeflenirken, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamak da amaçlanıyor.

Mersin ve Adana'yı kapsayan çalışmalar ve anketler yapılarak, limona değer kazandırılması amaçlanan ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi' projesi, hem üretici hem tüketici refahına katkı sunmayı amaçlayan bir proje. Proje kapsamında Türkiye'nin limon üretim merkezi üssü haline gelmiş Çukurova'da üretim, paketleme, depolama ve ihracat süreçlerinde tedarik ve değer zinciri incelenerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca üretimden tüketime kadar gerçekleşen süreçte kayıpların oranları belirlenerek bu kayıpların azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin ortaya konulması da amaçlanıyor.

Yarın başlayacak ve iki yıl sürecek projenin paydaşları, Mersin Ticaret Borsasında bir araya gelerek detayları paylaştı. Toplantıya, Projenin yürütücüsü Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Osman Uysal, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı ile proje ortakları katıldı.

“Amacımız, hem üretici refahına hem de tüketici refahına katkıda bulunmak”

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Değirmen, toplantıda projenin amacı ve hedefleri konusunda bilgiler verdi. Mersin ve Adana'da üretim ve ihracatta önemli bir paya sahip olan limonun, bu bölge için çok çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Değirmen, proje ile limonun üretim, paketleme, depolama, iç piyasa ve ihracat süreçlerinde tedarik zinciri ve değer zincirinin ve fire oranlarının tespit edilmesini hedeflediklerini söyledi. Değirmen, “Amacımız, tedarik zinciri-değer zinciri ilişkisini ele alarak, bu zincirlerin bir haritasını çıkartmak, bu zincirlerdeki temel oyuncuları tanımlayarak, faktörler kimlerdir, nelerdir, buradan üretici ve tüketici refahına kadar gidebilmek. Çünkü gerek hükümet tarafından gerekse yapılan çalışmalar yoluyla enflasyon hesaplamasında özellikle limonun payının yüksek olduğu söyleniyor. Biz tedarik ve değer zincirlerini bu projedeki şekliyle ortaya koyabilirsek, fire oranlarını da düşürebilirsek hem üretici refahına hem de tüketici refahına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Projemiz bu anlamda önemli” dedi.

“Enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamayı da hedefliyoruz”

Proje ile üretim, tedarik, dağıtım aşamalarında yaşanan aksaklıkları tespit ederek çözüm önerileri sunulacağını belirten Değirmen, “Proje ile ar-ge ve inovasyon çalışmalarında katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaygın etki-katma değer kısmı önemli. Tedarik zinciri ve değer zinciri içerisinde yer alan tüm aktörler için alternatif iş modellerinin oluşturulması, daha rekabetçi bir hale gelebilmesi için sektörün büyüme potansiyelinin tespit edilmesi ve buna yönelik politikaların belirlenmesi de çalışmalarımız arasında yer alacak. Enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Limonun fiyatında nasıl stabil bir durum oluşturulabilir, dalgalanmalar nasıl minimuma indirilebilir, onları da projemizde söylemeye çalışacağız” diye konuştu.

Projede bir çalıştay, iki odak grup toplantısı, 367 üreticinin yanı sıra 67 paketleme tesisi, 30 doğal depo işletmesi, 30 tüccar ve 55 ihracat firması ile anket çalışması yapılacağını dile getiren Değirmen, daha sonra gerçekleştirilecek swot analizlerinden elde edilecek tüm çıktılar değerlendirilerek alternatif iş modellerini oluşturulacağını kaydetti.

Değirmen, projenin bütçesinin, Mersin Ticaret Borsasının da katkılarıyla yaklaşık 110 bin lira olduğunu ifade etti.