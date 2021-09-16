İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın katılacağı program öncesi geldiği Mersin’de, BN Hotel’in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın katılacağı program öncesi geldiği Mersin'de, BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'deki temasları sonrası akşam saatlerinde Mersin'e geldi. Erdoğan burada, merkez Toroslar ilçesinde kısa süre önce hizmete giren otelin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan 3.2 milyar liralık yatırım ve projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.