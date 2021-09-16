Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın katılacağı program öncesi geldiği Mersin'de, BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'deki temasları sonrası akşam saatlerinde Mersin'e geldi. Erdoğan burada, merkez Toroslar ilçesinde kısa süre önce hizmete giren otelin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan 3.2 milyar liralık yatırım ve projelerin toplu açılış törenine katılacak.