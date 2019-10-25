Cumhuriyet Bayramı Toroslar'da dolu dolu kutlanacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'na yaraşır bir kutlama programı hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıldönümü, Toroslar'da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak.

Gün boyu dolu dolu geçecek kutlamalar, 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 68'liler Ormanı'nda düzenlenecek ‘kros koşusu' ile başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında küçük, yıldız ve genç kategorilerinde sporcuların yarışacağı kros koşusunun ardından dereceye girenlere ödülleri de organize edilecek bir törenle verilecek. Program, Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlendiği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın' açılış programı ile devam edecek. Mersin genelinden 27 kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvanın açılış maçı, Akbelen Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Koray Aydın Stadı'nda saat 14.00'de Toroslar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında yapılacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 16.00'da Toroslar Cumhuriyet Meydanı önünden başlayacak olan ‘Cumhuriyet konvoyu' ile taçlanacak. Aynı gün saat 18.30'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, ünlü sunucu Pelin Çift moderatörlüğünde gerçekleşecek olan ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Tarih Bizi Çağırıyor' adlı söyleşi de kutlama programına önemli bir ivme katacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyecekleri kutlamalara tüm Mersinlileri davet etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği ve "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyeti korumanın bilinciyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Cumhuriyet, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, vatan sevgisinin, bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı büyük bir eser ve yeniden dirilişin simgesidir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması tarihte ender kaydedilen bir başarıdır" dedi.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" sözünü hatırlatarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere Cumhuriyet ile ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bağlamda geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümenin azmi ve kararlılığındayız. Cumhuriyetine sahip çıkacak bir neslin yetiştiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanı için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.