Cumhuriyetin 97. yılı kutlanıyor

yıldönümü kutlamaları Mersin'de çelenk sunma töreniyle başladı

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına sırasıyla Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, akabinde İstiklâl Marşı eşliğinde şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.