İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyetin 97. yılı kutlanıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.

yıldönümü kutlamaları Mersin'de çelenk sunma töreniyle başladı


Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Atatürk Anıtına sırasıyla Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, akabinde İstiklâl Marşı eşliğinde şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.