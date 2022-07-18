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Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.


Dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini ve Tarsus Adliyesi personeli Erdem Karapınar (36), Karaisalı bölgesinde bulunan dağda gezinti yaparken rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Karapınar, yolda hayatını kaybetti.


Karapınar, ülke genelindeki yüksek zirvelere çıkan ve doğa ile iç içe yaşam süren biri olarak biliniyordu.

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