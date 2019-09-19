Daire başkanlarına, Kalite Yönetim Sistemi farkındalık eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla daire başkaları, şube müdürleri ve birim kalite yönetim sistemi sorumlularına ‘Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi' verdi.

Büyükşehir Belediyesi, kalite çalışmalarında başarılı olabilmenin en temel kriterlerinden birinin, çalışanların yetkinliklerini artırarak, yüksek performanslı ve hizmet odaklı insan kaynağı oluşturulabilmek olduğundan yola çıkarak, bünyesinde çalışan daire başkanlarına, şube müdürlerine ve personeline eğitimler vermeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi kapsamında, katılımcılara ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi anlatıldı.

Eğitimler, Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan kurumsal mükemmellik çalışmaları kapsamında kurulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması amacıyla verildi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan yönetim sistemleri ve bu sistemin gereklilikleri ve İç Tetkik hakkında bilgi verilerek, bunun nasıl yürütüleceği konuşuldu. Eğitimde, QDMS Projesi hakkında da bilgiler paylaşıldı ve önümüzdeki 5 yılda yapılacak olan kalite çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nde, birimin çevre boyutları, birimlerde çıkan atıklar ve bu atıkların nasıl yönetileceği, birimlerin yapması gereken çevre çalışmaları ve oluşturulması gereken çevre dokümanları hakkında konuşulurken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın da yürütmekte olduğu hizmetler anlatıldı.

Eğitimde, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kapsamı, içeriği ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verilirken, kaza istatistikleri, kaza etkenleri, sistemin trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak olduğu anlatıldı. Aracın cinsi, taşıdığı yük, trafik yoğunluğu, hava koşullarına göre hız limitlerinin belirlenmesi gerektiğinden bahsedilirken, iç paydaşlar anlatılarak, ISO 39001'e göre görev dağılımları ve Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Politikaları aktarıldı.