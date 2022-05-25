"Darıseki Örnek Köy" projesi

Darısekisi Örnek Köy projesi kapsamında hayata geçirdikleri ve kooperatif olarak üretim ayağında yer aldıkları Yörük Köyü'nün hikayesini anlatan Seçer, “Amacımız yörenin gelişmesine katkı sunmak, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Toros Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri”nde gazeteci Serdar Akinan'ın moderatörlüğünde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile “Darısekisi Örnek Köy Proje Söyleşisi” yapıldı. Söyleşiyi siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları, muhtarlar ve çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlar izledi. Mersin'in kültür ve kadınların üretim gücü açısından çok zengin bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, kırsal kalkınma özelinde bu projenin sürekli gündemlerinde olduğunu belirtti. Kooperatif ortaklarından Ebru Tugay'ın organik tarım yaptığı Darısekisi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretle birlikte projenin ilk adımlarını atmaya başladıklarına dikkat çeken Seçer, “Kadınlarımızın burada çok üretken olması, çeşitliliğin çok olması, buranın bir merkez olması; başta Darısekisi olmak üzere diğer köylerin kadınlarına, o köylerde yaşayan ailelere faydası olması açısından uygun bir yer olduğunu düşündük. Bu alan diğer yayla yollarının güzergahında bulunan, konaklaması olan, Mersin'e ulaşım konusunda da çok rahat olan bir mekan” diye konuştu.

“Kendi özellikleriyle oluşturulan mekanlar insanların oraya gelmesine sebep oluyor”

Mersin'in örnek köy açısından eksik olduğunu belirten Seçer, “Ege'ye gittiğimizde kendi kültürünü, özelliğini taşıyan köylerin olduğunu görüyoruz ve bunun turizm açısından da kente çok faydası olduğunu görüyoruz. Bizler bile buradan oralara gidip görmek istiyoruz. Dolayısıyla yerelin kendi özellikleriyle oluşturulan mekanlar daima insanların oraya gelmesine sebep oluyor. İşte Toroslar da Yörük kültürünün hakim olduğu bir yer. Çok kadim bir kültür. Daha önceden yerleşik yaşamayan ama şu anda yerleşik olarak yaşayan pek çok aileyi barındıran bir bölge. Bu kadim kültürün yaşayarak, anlatarak, anlaşılır hale getirilerek insanlara, gelecek nesillere aktarılması çok önemli” şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi olarak projeyi ortak bir şekilde yürüttüklerini kaydeden Seçer, “Bu alanın yapılması, faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda Büyükşehir rol oynayacak. Alanda bir Köy Meydanı oluşturuldu ve kadınların ek gelir elde edebilmesi için de kalıcı stantlar kuruldu. Biz Mersinden Kadın Kooperatifi olarak buranın üretim ayağındayız” diye konuştu.

Darısekisi Örnek Köy'le ilgili bundan sonraki süreçteki planlarından da bahseden Seçer, “Burası bir cazibe merkezi olacak. Yılın 12 ayında doğa takvimine göre etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikleri PR çalışmalarıyla duyurarak, insanları buraya çekeceğiz. Bu sayede civar mahallelerin de kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelecek. Gelen, burada gördüğüyle diğer tarafa gidecek. Bir Gözne Kalesi'ni görecek. Doğal güzellikleriyle zengin Çamlıdere köyümüz var. Yani Darısekisi başta olmak üzere, kadınlarımızın ve köyün kalkınmasına katkı sunacak. Çünkü ürettikleri ürünlerin satışa sunulacağı, geliştirileceği ortamlar olacak” ifadelerini kullandı.

“Buradaki özel ürünleri bulmak ve bunları ulusal alanda pazarlama hedefindeyiz”

Seçer, üretim ayağında yer aldıkları Darısekisi Örnek Köy'de geleneksel yöntemlerle yapılan üretimleri kooperatif olarak inovatif hale getireceklerini ve pazar payının artmasına katkı sunacaklarını vurguladı. Tescilini aldıkları “Mersinden” markasıyla kentin tanınırlığına da katkı sağladıklarının altını çizen Seçer, “Mersin Büyükşehrin Silifke'deki Atalık Sarı Buğday projesine paydaş olduk. Bunu alıp katma değerli ürüne çevirdik. Şu anda zincir bir markette Türkiye'nin her yerinde ‘Mersinden' markasıyla satışa sunuluyor. Silifke Balandız'da ata tohumu sarı buğday özel bir ürün. Burada da çok özel ürünler var. Bu özel ürünleri bulmak ve bunları ulusal alanda pazarlama hedefindeyiz” dedi.

Seçer, farklı noktalardaki kadınların bir araya geldiğinde sosyalleştiklerini, kendini geliştirdikleri için mutlu olduklarını ve farklı fikirlerin ortaya çıktığını söyledi. Kadınlardan aldıkları bilgilerle bölgenin önemli ürünlerini keşfedip ulusal pazara sunmayı hedeflediklerini dile getiren Seçer, “Amacımız yörenin gelişmesine katkı sunmak, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi. Burası, Mersin'de bir örnek köy rotasının başlangıcı olması noktasında çok önemli. Çünkü insanlar Mersin'e gelmek istediklerinde ‘nereye geleceğiz?' diyorlardı. Gidecek çok yer var ama bir rota şeklinde olduğunda kırsalda kalkınmanın temelinin buradan başladığını düşünüyorum” diye konuştu.

Bölgedeki kadınlar ürettikleri ürünleri stantlarda satışa sunarak Örnek Köy Projesi'yle ilgili görüşlerini aktardı.