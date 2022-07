Darısekisi Örnek Köyü'nde 'Çarpana Atölyesi'ne büyük ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Darısekisi Örnek Köyü'nde yapılan temmuz ayı etkinlikleri arasında yer alan Çarpana Atölyesi, kadınlar ve çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Darısekisi Örnek Köyü için oluşturduğu etkinlik takviminde en ilgi çeken atölyelerden biri de 'Çarpana Dokuma Atölyesi' oldu. Geleneksel Türk el dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan çarpana dokumanın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlatılan 'Çarpana Atölyesi'nde, önce teknik bilgiler alan kadınlar, ardından pratikte dokuma yaptı. Kadınlardan bazıları daha önce dokuma yaptıklarını, bazıları ise ilk defa dokuma yaptıklarını belirttiler. Çarpana dokumayı oldukça seven kadınlar, çarpananın tekniklerini öğrenirken, çözgü iplikleri ile birbirinden farklı dokumalar çıkarmaya çalıştılar.

“Dokuma bizim kültürümüzde ve geleneğimizde var”

Dokuma öğreticisi Hacer Küpeli, Darısekisi'nde etkinlik olduğunu duyunca çarpana öğretmek için heyecanlandığını ifade ederek, “Dokuma bizim kültürümüzde var. Her yerde olan bir şey değil. Aslında Türkiye'nin her tarafında dokuma buram buram tütüyor ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Ben de bunu öğrenmek isteyenlere öğretmek istiyorum. Yaşlılarımızdan gördüğüm kadarıyla, kendim de zaten eğitimciyim, dokuma uzmanıyım, eskiden bunları tahtalarla yaparmış annelerimiz. Sonra bu değişe değişe çarpana kartlarıyla yapılmaya başlanmış. Kartlarla modeller oluşuyor. İlk önce modeli çizip, ondan sonra kartlara göre ipliklerini kesiyoruz. Çözgünün üzerine hazırlıyoruz. İstediğimiz her yerde tekstil de kullanabiliyoruz” dedi.

Darısekisi Örnek Köyü'nde çocuklar da unutulmadı

Darısekisi Örnek Köyü'nde kadınlar dokuma yaparken, çocuklar ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinin etkinlikleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları itfaiye konusunda bilgilendirerek verdikleri hizmetleri anlattı ve çocukların sorularını yanıtladılar. Çocukların itfaiye ekipmanlarını tanımasını da sağlayan ekipler, ardından sertifikalı arama kurtarma köpekleri olan K9 köpekleri ile güzel bir gösteri gerçekleştirdi.