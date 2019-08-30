DATÜB Gençlik Kolları Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı ile görüştü

Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri'den öğrenci Haydar Habibov; Mersin Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile görüştü. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Yeni dönemde üniversitede eğitim alan Ahıskalı öğrenci sayısının artırılması görüşüldü.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı Kassanov, Rektör Prof. Dr. Çamsarı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.