Değirmençay Barajı'nda gövde dolgusu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Değirmençay Barajı'nda gövde dolgusunun başladığını bildirdi.

DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Özellikle birbiri ardına inşa edilen göletler ve barajlar şehrin tarımsal geleceğine büyük katkı sunuyor. Mersinli çiftçilerin yakından takip ettiği, yörenin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Değirmençay Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Sulama maksadıyla inşa edilen Değirmençay Barajı tamamlandığında Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 12 mahallede, toplamda 31 bin 310 dekar zirai arazi sulama suyuna kavuşacak, tarımsal üretim için çok uygun arazilerin yer aldığı yörede, çiftçilerimiz hasretle bekledikleri sulama suyuna kavuşacaklardır” dedi.

Barajın en önemli aşamalarından birisine başlanıldığını müjdeleyen Akca, "Değirmençay Barajı'nda gövde sıyırma kazıları tamamlanmış ve 3 Ekim 2022 tarihinde gövde dolgusuna başlanmıştır. Temelden 110,50 metre gövde yüksekliğinde inşa edilmekte olan barajda toplamda 4 milyon 350 bin metre küp gövde dolgusu yapılacak ve kret uzunluğu yaklaşık 533 metre olacaktır. Barajın tamamlanması ile 37,5 milyon metre küp su, israf edilmeden depolanarak çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bir tarım kenti olan Mersin'de inşa etmekte olduğumuz Değirmençay Barajı'nda bugün itibariyle yüzde 33 fiziki gerçekleşme sağlandı. Barajın tüm aşamaları ile tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim hem de ürün çeşitliliği artacak. Bununla birlikte istihdama ve milli ekonomiye katkı sağlanacak. Hedefimiz çalışmaların bir an önce tamamlanması ve Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmasıdır" diye konuştu.