Demir: “Mersin turizminin kurtuluşu butik otellerden geçiyor”

MTSO 25 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Murat Demir, Mersin turizminin kurtuluşunun butik otellerden geçtiğini belirterek, turizm alanı olarak ilan edilen bölgelerin butik oteller bölgesi olarak planlanmasını istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 25 No'lu Seyahat Acenteleri, Konaklama, Eğlence, Sanat, Spor İşletmeleri Meslek Komitesi Başkanı Demir, Mersin turizminin gelişmesi ve sektörel pastadan daha fazla pay alabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin turizminin gelişmesi için bugüne kadar sektörün beklediği önemli yatırımlar bulunduğunu ifade eden Demir, “Komite olarak özellikle başta Tarsus Kazanlı Kıyı Şeridi Projesi'nde yer aldığı gibi kentimizde 5 yıldızlı büyük tatil köylerinin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kent turizminin kurtuluşunun butik otellerden geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

“Butik otel konseptiyle yatırımlar gerçekleştirilmesini talep ediyoruz”

Tarsus Kazanlı Kıyı Şeridinin yanı sıra kentin Anamur'a kadar olan sınırında birkaç bölgenin turizm alanı ilan edildiğini hatırlatan Demir, “Mersin, turizm için ideal bir şehir ve birkaç tane turizm alanı ilan edilmiş yatırıma açık bölgesi bulunmakta. Biz, bu bölgelerde butik otel konseptiyle yatırımlar gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Bu noktadan hareketle önümüzdeki süreçte Komite olarak turizm alanlarının butik oteller bölgesi olarak planlanması adına şehir plancılarına plan çizdirip konuyu Turizm Bakanlığı'na taşımak istiyoruz. Model projemizin uygulanması için lobi çalışmaları yürütmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Butik otel yatırımının maliyeti düşük olduğu için öncelikle yerli yatırımcıların bu alanda hizmet verebileceklerini vurgulayan Demir, bu sayede bölge yatırımcılarının kazanmasına imkan sağlayabileceklerini, böylece gelirin de Mersin'de kalacağını dile getirdi. Turizmin gelişememesi önündeki en ciddi engellerden birisi olarak gösterilen yatak sayısı yetersizliğinin de bu sayede ortadan kalkacağına işaret eden Demir, minimum maliyet ve daha kaliteli bir hizmet sunma imkanıyla sorunu bu yöntemle çözmenin mümkün olabileceğini kaydetti.

“Sağlık turizminde önemli bir potansiyelimiz bulunuyor”

Mersin'in sağlık turizminde de önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Demir, şöyle devam etti: “Sağlık turizmi alanında Mersin'de elimiz her geçen gün güçleniyor. Üniversite hastanesi, şehir hastanesi ve özel hastane yatırımlarıyla bu alanda iddialı konuma geldik. Şehir ekonomisine katkısını artırmak adına bu gücümüzü dünya genelinde tanıtma arzusundayız. Mersin'e gelerek sağlık hizmetinden yararlanan kişiler burada konaklayarak, çevreyi gezerek şehir ekonomisine turizm adına da katkı sağlayacaktır.”

Bu alanda çalışabilecekleri Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere iki hedef pazar belirlediklerine değinen Demir, Ortadoğu'daki karışıklıklar nedeniyle kaliteli bir sağlık hizmeti verilemediğine, Avrupa'da ise maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle Türkiye'de tedavinin tercih edilebildiğine işaret etti. Özellikle implant, saç ekimi gibi tedavilerde Mersin'in tercih edilebileceğine inandığını kaydeden Demir, sağlık kurumlarından otellere, turizm acentelerinden restoranlara, AVM'lere kadar her kesimin sağlık turizmi adına çalışması, eksiklerini tamamlaması gerektiğini söyledi. Bu konuda MTSO Sağlık Komitesi'nin de önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Demir, özellikle yurtdışı fuarlarına katılarak bölgenin tanıtımına ağırlık vermek istediklerini bildirdi.

“Spor turizmi de öne çıkan alanlar arasında”

Mersin'de Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen spor tesislerinin ardından bir diğer alternatif turizm çeşidi olarak spor turizmine yönelme imkanının oluştuğunu belirten Demir, özellikle Avrupa ülkelerinde amatör spor branşlarının kamplarına ev sahipliği yapma adına girişimlerde bulunmak istediklerini anlattı. Mersin ikliminin spor turizmi açısından oldukça elverişli olduğunu da belirten Demir, bu konuyla ilgili de önümüzdeki süreçte yurtdışı fuarlara katılarak tanıtımlara ağırlık vereceklerini, gerek valilik gerekse bakanlıklarla temasta olup lobi çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

“Ulaşım sorunu gündemdeki yerini koruyor”

Aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışından gelecek turistlere Mersin ve turizm potansiyelini anlatmayı sürdüreceklerini de dile getiren Demir, “Maalesef ulaşım noktasındaki sıkıntımız devam ediyor. En başta yurtdışından direk uçuş bulunmaması büyük sorun. Bu sıkıntının ortadan kalkmasıyla birlikte yurtdışı tanıtımlara daha fazla ağırlık verebiliriz. Amacımız turizmi 12 aya yayabilmek. Özellikle İskandinav ülkeleri bizim için çok ciddi bir pazar olabilir. Çünkü Mersin'deki kış iklimi İskandinav ülkelerindeki Ağustos ayını yansıtıyor. Rahatlıkla yaz sezonu dışında da bizi tercih edebilirler” diye konuştu.

Yerli turiste yönelik çalışmaların da devam edeceğine değinen Demir, yaz sezonu yaklaşırken yakın illere Mersin Tanıtım Tırı göndermeyi planladıklarını, bu tır içinde yer alan sanal gözlüklerle Mersin'i gezdirmek istediklerini anlattı.

“İyi bir yılı geride bıraktık”

2018'de Mersin adına oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Demir, geçen yıl Türkiye genelinde turizmde zirve yaşandığını hatırlatarak, “Yurtdışından ciddi bir talep patlaması oldu. Antalya bölgesinde yurtdışından gelen turist sayısı artınca yerli kontenjanlarını azaltmak durumunda kaldılar. Bu durumda da iç piyasa daha çok Mersin'i tercih etti ve hemen tüm otellerimiz sezon boyu tam dolulukla çalıştı” dedi.

2019'un da iyi geçeceğinin sinyallerini aldıklarını kaydeden Demir, “Ancak bizim hedefimiz yalnızca yaz aylarında yaşanan doluluk değil. Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Üzerinde çalıştığımız alternatif turizm çeşitleri de bu isteğin sonucudur” ifadelerini kullandı.