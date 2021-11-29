İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin’de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki demir korkuluklara bir köpeğin sıkışarak hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vücudunda her hangi bir yara bere tespit edilemeyen köpek, tekrar sokağa salıverildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.