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Demiryolunda hırsızlık yapanlar suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, demiryollarında hırsızlık yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, demiryollarında hırsızlık yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.


Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Adana-Mersin TCDD yolları üzerinde devriye gezerken Atgirmez Mahallesi mevkii Yenice-Tarsus istikameti demiryolu üzerinde şüpheli 7 şahsın ray destek beton bloklarını kırmak suretiyle demir çaldıklarını gördü. Ekipler, çevrede aldıkları önlem sonucu şüphelileri yakaladı. Şüphelilere ait 5 adet plakasız yolcu sepetli motosiklete çaldıklarını yükledikleri tespit edildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 14 ve 17 yaşındaki çocuklar ailelerine teslim edilirken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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