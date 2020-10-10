Demokrasi Meydanının duvarları grafiti ile renkleniyor

Demokrasi Meydanı, grafiti sanatçısı Hasan Mete Koçaş'ın yaptığı resimlerle daha renkli ve canlı bir görünüme kavuşacak.

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat Grubunun ortak çalışmasıyla hayata geçen çalışmaları ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, fırçayı eline alarak resim yaptı. Genç ressam Koçaş'ın yönlendirmeleri ile boya yapan Başkan Tarhan, keyifli anlar yaşadı.

“Kolay gelsin dedim, kendimi duvarları boyarken buldum”

Grafiti sanatını yapmaya ortaokul sıralarında başladığını söyleyen Hasan Mete Koçaş, Mersin'de sahilde gezdiği esnada Örgülü Sokaktan geçtiğini ve resim yapan kadınları gördüğünde ‘Kolay gelsin' demesiyle bir anda kendisini işin içerisinde bulduğunu söyledi. Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul'un ‘Kolaysa başına gelsin' diyerek fırçaları eline verdiğini ifade eden Koçaş, “Bir anda kendimi duvarları boyarken buldum. Kent Konseyi Başkanımız Sibel Gelbul, Demokrasi Meydanında yapmayı düşündükleri bu projeden bahsetti. Daha sonra Başkanımız Neşet Tarhan'ın da desteğiyle işe koyulduk. Öncelikle Neşet Tarhan ve Sibel Gelbul'a her şey için çok teşekkür ederim. Bu sanatta bana çok destek verdiler. Özellikle de ne kadar yetenekli olduğumu biraz da onlar sayesinde keşfettim. Buradaki grafiti çalışmasına başladık. Umarım güzel bir çalışma olacak. Bunun dışında Mezitli'de daha çok yerin renklendirilmesine katkıda bulunacağımı düşünüyorum” dedi.

“Mezitli'de ve tüm Mersin'deki gençlerimizi Demokrasi Meydanına davet ediyoruz”

Koçaş'la tesadüfen tanışmalarının çok önemli bir şans olduğunu dile getiren Kent Konseyi Başkanı Gelbul da “Örgülü Sokağımızda tesadüfen tanışarak Gençlik Konseyimize dahil ettiğimiz genç ve başarılı bir arkadaşımız oldu. Bu sene moda tasarımı okuyor. Çok uzun zamandır Mezitli'de farklı mekanlarda grafik tasarım resimleri yapıyordu. Örgülü Sokakta da bir resmi var. Başkanımız Neşet Tarhan, Mete'den Demokrasi Meydanında da yapmasını istemesiyle birlikte harekete geçtik. Çok özel ve güzel bir çalışma olacağından eminiz. Biz gençlerimizi sanatla buluşturmaya çok özen gösteriyoruz, çünkü sanat gençleri iyileştirir. Mezitli'de ve tüm Mersin'deki gençlerimizi Demokrasi Meydanına davet ediyoruz. Bir haftalık bir çalışma sürecek” diye konuştu.

“İnsanların mutlu olduğu rengarenk bir Mezitli en büyük hedefimiz”

Kente yaşayanların mutlu olacağı bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan ise “Daha renkli, daha cıvıl cıvıl bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Belediye personelimiz kenti güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz de bizlere büyük katkı sağlıyor. Kent Konseyimizin çalışması sırasında tanıştığımız Hasan Mete Koçaş arkadaşımızın yeteneğini Mezitli'mizin güzelleşmesi için kullanmasını istedik. Bu onun da yeteneğini geliştirmesi için bir alana sahip olması anlamına geliyor. Kentimizde bu şekilde bulunan tüm duvarları genç ressam arkadaşlarımızın eserleri ise donatmak istiyoruz. İnsanların mutlu olduğu rengarenk bir Mezitli en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.