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Denetimli serbestlik yükümlüleri ‘Bilgisayar İşletmenliği' sertifikalarını aldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de, Bilgisayar İşletmenliği kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları, düzenlenen törenle dağıtıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Bilgisayar İşletmenliği kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları, düzenlenen törenle dağıtıldı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursu sona erdi. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kursla eski hükümlülerin çalışmaya başladıklarında işletmelerde gerekli olan ‘bilgisayara giriş, windows, mıcrosoft office (word, excel, powerpoint) internet uygulamaları' konularında eğitim verildi. Eğitimle kursa katılan yükümlülerin yapacakları iş başvurularında, onları öne çıkaracak sertifikayı almaları sağlandı.


Düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine, sertifikaları törenle verildi.

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