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Denetimli Serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve tadilat yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında denetimli serbestlik cezası bulunan hükümlüler, Mersin’deki okullarda tadilat ve temizlik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında denetimli serbestlik cezası bulunan hükümlüler, Mersin'deki okullarda tadilat ve temizlik yaptı.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 18 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki yarı yıl tatili süresince Mersin'de 11 okulda çalışma yapıldığı bildirildi. İşbirliği kapsamında hükümlüler tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 700. Yıl Ortaokulu, Şehit Emrah Şahin Ortaokulu, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Ortaokulu, İnönü İlk/Ortaokulu, Adnan Menderes Ortaokulu, Eyüp Aygar Fen/Anadolu Lisesi, Sabiha Çiftçi Kız Meslek Lisesi, Tece İlk/Ortaokulu ve Mezitli İmam Hatip Ortaokulu'nda yarıyıl talili süresince boya, tadilat ve temizlik işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.


Çalışmaların, yaz tatili döneminde de devam edeceği ifade edildi.

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