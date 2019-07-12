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Denetimli serbestlik yükümlüleri şehitlikte temizlik yaptı

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlüleri, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte temizlik çalışması yaptı.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, şehitlerin yad edilmesi, demokrasiye olan inanç ve bağlılığın gelecek nesillere aktarılması düşüncesiyle, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere 'şehitliklerin temizliği ve bakımı' ile '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu seminer verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.


Bu kapsamda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen iki ayrı seminere 200'ü aşkın denetimli serbestlik yükümlüsünün katıldığı, seminerlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan kısa film sunumlarının yapıldığı kaydedildi.


Bununla birlikte yine denetimli serbestlik müdürlüğü yükümlülerin katılımıyla Mersin Şehitliğine ziyarette bulunulduğu, burada temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildiği ifade edildi.

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