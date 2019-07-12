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Denetimli serbestlik yükümlüleri, Tarsus Şehitliğini temizledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, Tarsus Şehitliği’nde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, Tarsus Şehitliği'nde temizlik ve bakım çalışması yaptı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, şehitlerin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığın gelecek nesillere aktarılması düşüncesiyle, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler tarafından şehitliğin temizliği ve bakımı yapıldı.


Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüler, çalışmaya başlamadan önce bütün şehitlerin ruhuna dua okudular.


Yetkililer, şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığın gelecek nesillere aktarılması düşüncesiyle denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülere yönelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu ayrıca seminer verileceğini söyledi.

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