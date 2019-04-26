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Denetimli Serbestlik yükümlülerine ‘alkol bağımlılığı' semineri verildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine, “Alkol Bağımlığı ve Etkileri” konulu seminer verildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla işbirliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamında, Adsız Alkolikler Ayık Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Mersin Temsilcisi Atilla Uçar tarafından “Alkol Bağımlığı ve Etkileri” konulu seminer düzenlenmiştir. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, yaklaşık 100 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Seminerde yükümlülere, alkolün insan sağlığına etkileri ile alkol bağımlılığı hakkında bilgiler verildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlülere yönelik seminerlere devam edeceği bildirildi.

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