Denetli serbestlik yükümlülerine 'Mutluluğa Merhaba' semineri

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, 'Mutluluğa Merhaba' konulu seminer düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında İçel Soroptimist Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sahar Akbari tarafından konuya ilişkin bilgiler verildi.