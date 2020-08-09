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Deney yaparken sol parmağını tamamı koptu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir öğrenci, evinde deney yaparken çıkan patlamada parmaklarını kaybetti.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir öğrenci, evinde deney yaparken çıkan patlamada parmaklarını kaybetti.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ahmet Kiraç (22), iddiaya göre, Fakılar Mahallesi'ndeki evinde elektronik deney yapmaya başladı. Deney sırasında birden patlama oldu. Sol elinin 5 parmağı kopan Kiraç, hemen Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol elinin avuç içinde itibaren parçalanmasından dolayı öğrenci Kirça'nın 5 parmağı da diktirilemedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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