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Dengesini kaybedip balkondan düşen avukat hayatını kaybetti

Mersin’de yaşayan 37 yaşındaki avukat Ayşe Tunç, evinin balkonunda dengesini kaybederek, 5’inci kattan aşağı düştü.

Mersin'de yaşayan 37 yaşındaki avukat Ayşe Tunç, evinin balkonunda dengesini kaybederek, 5'inci kattan aşağı düştü. Tunç'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Ayşe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5'inci kattan aşağı düştü. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Tunç'un düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tunç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunç'un bekar olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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