Deniz Kuvvetleri Komutanı Mersin'de

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ziyaretinin ardından beraberinde Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilik Makamında gerçekleşen ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal tarafından Valilik Şeref Defterinin imzalanmasıyla başlayan programda konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.