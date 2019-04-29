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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orkestrası Mersin'de konser verdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 18.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.


Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda şef Bülent Yüksel yönetiminde gerçekleştirilen konserde, MDOB sanatçılarından Serin Saybaşılı, Dağhan Ergün, Volkan Canse ve Gökhan Gül solist olarak yer alırken, Atilla Cömert'in aranjelerini yaptığı caz ve halk müziğinin yanı sıra napolitenler ve klasik opera aryalarından örnekler seslendirildi.


Dünyanın pek çok liman kentinde konserler düzenleyerek adından söz ettiren orkestra, bu kez Mersin'e demirleyerek sanatseverlerin gönlünü fethetti. Coşku içinde geçen konser sonunda ise Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatçılara çiçek takdim etti.

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