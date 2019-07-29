Denizcem'in kalbindeki deliği ‘şemsiye' ile kapattılar

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 12 yaşındaki yaşındaki Denizcem Yılmaz'ın kalbinde doğuştan gelen bir delik olduğunun saptanması üzerine, çocuğa, VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde ‘şemsiye' denilen, deliğe uygun kapatma cihazlarıyla ‘kateter anjiyo' yapıldı. Denizcem, tedaviden 1 gün sonra taburcu edildi.

Mersin'de yaşayan 12 yaşındaki Denizcem Yılmaz'ın ailesi, oğullarının gözünde uzun süre geçmeyen kanlanmayı fark edince doktora göstermeye karar verdi. VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne başvuran Cemil-Ebru Korkut Yılmaz çiftinin küçük çocuklarına yapılan testler sonucunda, kalbinde üfürüm olduğu fark edildi. Bunun üzerine ayrıntılı inceleme için Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt'a yönlendirilen hastaya ekokardiyografi çekildi. Ekokardiyografi sonucunda Denizcem'in kalbinde doğuştan gelen bir delik saptandı. Çocuğun durumunu değerlendiren Doç. Dr. Özyurt ve ekibi, hastanın hayatının riske girebileceğini düşünerek, vakit kaybedilmeden ‘kateter anjiyo' yöntemiyle kalpteki deliğin kapatılmasına karar verdi.

"Bir günde taburcu oldu"

Doç. Dr. Özyurt ve ekibinin gerçekleştirdiği bir saat süren ‘kateter anjiyo' işleminde, ağır anestezi uygulanmadan, sedasyon denilen hafif uyuşturma sonrası, küçük Denizcem'in kasığından ‘kateter' adı verilen bazı özel cihazlarla girilerek, kalbindeki delik başarıyla kapatıldı. Hasta ertesi gün son kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Hastanın kalbindeki deliğin kendiliğinden kapanma ihtimalinin olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Özyurt, yaptığı açıklamada, anjiyo yapılmaması durumunda kalpte büyüme, kalpte zorlanma, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği, çocuğun büyüme-gelişmesinde duraklama, bununla birlikte ‘endokardit' adı verilen ölümcül olabilen kalp iltihabı, akciğer tansiyonunda geri dönüşümsüz yükseklik ve genç yaşta ölümle bile karşılaşılabileceğini söyledi.

"Kalbe hiç zarar gelmedi"

Tedaviyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Özyurt, “Önümüzde iki seçenek vardı. Birincisi kalp ameliyatı ile deliğin kapatılmasıydı. Ancak bu hem riskli bir yöntem hem de çocuk için daha travmatik ve ağrılı bir yoldu. Ayrıca ameliyattan sonra uzun süre hastanede kalacak ve hayat boyu göğsünde ameliyat iziyle yaşayacaktı. Ancak biz ameliyatsız olarak, daha kısa süren, ağrısız, riski çok daha az, daha güvenilir, tecrübeli merkezlerde birinci seçenek olarak kabul edilen kateterizasyon ile kapamayı tercih ettik. İşlem sırasında şemsiye denilen, deliğe uygun kapatma cihazları yerleştirdik. Bu cihazların avantajlarını; kalbe ve vücuda hiçbir zarar vermemeleri, MR ve X-Ray cihazlarına uygun olmaları, delikte tamamen kapanmayı sağlamaları, hastanın hemen ertesi gün okula veya günlük rutin hayatına devam edebilmesine olanak vermesi, darbelere ve düşmeye dayanıklı olmaları olarak sıralayabiliriz” dedi.

“Pilot ya da atlet olabilecek”

Her kalbinde delik, darlık veya üfürüm olan çocuk hastalara anjiyo ile tedavi uygulanmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Özyurt, sadece kendiliğinden kapanma ihtimali olmayan, beklenmesi durumunda kalbinde kalıcı hasar oluşabilecek, ilaç tedavisine rağmen kalp yetersizliği belirtileri devam eden, deliğin kapaklarda hasara yol açtığı veya deliğin bayılma, göğüs ağrısı, çarpıntı, erken yorulma, aşırı terleme, kilo alamama ve morarma gibi şikayetlere yol açtığı çocuklarda kalp anjiyosu yapılabileceğinin altını çizdi. 12 yaşındaki hastalarının kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyleyen Özyurt, “Denizcem, anjiyodan sonra tamamen normal, sağlıklı bir kalbe sahip oldu. Önceki deliğe bağlı kalpte genişleme ve kalınlaşmalar birkaç hafta gibi kısa sürede normale dönecek. Bundan sonra da kalbinde hiç delik yokmuş gibi hayatını profesyonel bir sporcu, pilot, dalgıç gibi riskli meslek grupları da dahil her türlü meslek grubunda sürdürebilecek. Kendisini 1 yıl boyunca yakın periyotlarda takip edeceğiz. Sonrasında ise hiçbir zorunlu takibe gerek kalmadan hayatına devam edecek” diye konuştu.

“Oğlumuz yeniden dünyaya gelmiş gibi”

Denizcem Yılmaz'ın annesi Ebru Korkut Yılmaz, kan tahlilleri ve gözündeki kanlanma nedeniyle çocuk doktorlarının bir çocuk kardiyoloğu ile görüşmesini önerdiğini belirterek, “Mersin'deki kardiyologları araştırıp doktorumuz Abdullah Özyurt'a ulaştık. Teşhis konulunca çok endişelendik ve korktuk. Sonuçta 12 yaşında oğlumuza anjiyo yapılacaktı. Hastalığının daha önce hiç belirti vermemesi nedeniyle üzüldük. Ultrason sonrasında kalp kulakçığında yüzde 20'lik bir açıklık olduğu ortaya çıktı. Ancak doktorumuz bizimle çok güzel bir iletişim kurdu. Tüm süreci ve yapacakları işlemi ve neden bu yöntemi seçtiklerini ayrıntılarıyla anlatıp bizi rahatlattı. Zor bir süreçti ancak doktorumuzun ve ekibinin çabasıyla atlattık” ifadelerini kullandı.

Baba Cemil Yılmaz ise oğulları Denizcem'e, yapılacak işlemin detaylarını korkmaması için anlatmadıklarını söyleyerek, “Korkmamasını, kaygılanmamasını söyledik. İşlemin detaylarını çok paylaşmadık. Sadece, ‘Kalbinde bir sıkıntı var, kontrol amaçlı hastaneye gideceğiz. Belki bir gün orada yatabiliriz ve seni 1 saat uyutabilirler' dedik. Anjiyo bittikten sonra bilgi verdik. İşlemin hızlı sonuç vermesi ve kalbindeki açıklığın kapanması bizi çok mutlu etti. Sonrasında bir sıkıntısının, probleminin kalmaması bizi rahatlattı. Derin bir nefes aldık. Çocuğumuz yeniden dünyaya gelmiş gibi. Çok mutluyuz” dedi.