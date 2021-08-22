Denizde fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde fenalaşan ve kıyıya çıkarılan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli ilçesine bağlı turistik Kızkalesi'nde yaşandı. İddiaya göre, vatandaşlar denizde hareketsiz gördükleri bir kişiyi kıyıya çıkardı. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu 43 yaşındaki Mehmet Ali İçel, olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.