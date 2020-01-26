İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yok

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı’dan 16 gündür haber alınamıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'dan 16 gündür haber alınamıyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, havadan, karadan ve denizden devam ediyor.


Drone desteğiyle yapılan çalışmalarda, Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler de destek veriyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırda bekleyen yakınlarına Tarsus Belediyesi ekipleri destek veriyor.


Deniz polisi, botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri, polisler de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.


Oktay Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.