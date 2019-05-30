Denizde mezuniyet coşkusu

Törenin ardından öğrencilerin üniformalarıyla denize girme geleneği renkli görüntülere sahne oldu.

Tece Kampüsü'ndeki törende konuşan Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Saruhan Özerk İlbeyi, "Bir dönem kapanıyor sizin için, bir dönem açılıyor. Güzel eğitimler aldınız, emek sarf ettiniz. Ben her birinizin dürüst, ahlaklı, sebatlı gençler olduğunu biliyorum. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda Denizcilik Meslek Yüksekokulu kimliğini taşıyacaksınız. Bunu hiç unutmayın. Onurla gururla taşıyın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Denizcilik Meslek Yüksekokul birincisi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı mezunu İlksen Çorak ise konuşmasında, insanın ve insanlığın değerlerini öğrendiklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi ve taşıdığımız üniformamızın sorumluluklarını kavradık. Bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında büyük rol oynayan hocalarımıza ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndan 'yüksek onur' ve 'onur' derecesiyle mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Daha sonra tüm mezunlara, öğretim elemanları tarafından temsili diplomaları verildi.

Mezuniyet töreninin sonunda şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşayan öğrenciler, her yıl geleneksel olarak yaptıkları gibi bu yıl da mezuniyet sevincini üniforma ile denize girerek sürdürdü.