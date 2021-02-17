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Denizden bisiklet de çıktı balıkçı teknesi de

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli ilçesindeki Balıkçı Barınağında gerçekleştirilen temizlikte, denizin dibinden 25 metreküp atık çıkarıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesindeki Balıkçı Barınağında gerçekleştirilen temizlikte, denizin dibinden 25 metreküp atık çıkarıldı. Denizden çıkarılanlar arasında bir balıkçı teknesi ile bisikletin de olması ekipleri bile şaşırttı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının iki haftadır yürüttüğü “Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti” tamamlandı. Kentin farklı noktalarında belirli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen temizliğin son noktası Erdemli Balıkçı Barınağı oldu. Kentte insan ve kara kaynaklı deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte balık adamlar 25 metreküp atık çıkardı.



Denizden çıkan atıklar arasında balıkçı teknesi de vardı bisiklet de


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği dalışlarda çıkarılan atıklar ekipleri şaşırttı. Araç lastiği, plastik kasa, cam ve plastik şişe, poşet gibi atıkların eksik olmadığı denizde bu kez balıkçı teknesi ve bisiklet de vardı. Kullanım ömrünü tamamladığı için denizde bırakılan balıkçı teknesi ve bisiklet zamanla dibe çökerek atıl bir atık vaziyetini aldı. Büyükşehir ekipleri hem deniz canlılarına hem de ekosisteme zarar veren bu atıkları çıkararak geri dönüşüme gönderdi.


15 kişilik ekibin 2 hafta süren çalışmalarının sonunda denizden toplam 25 metreküp atık çıkarıldı. Ekipler, çıkarılan atıkları vatandaşların görmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir süre Erdemli Balıkçı Barınağında sergiledi. Atıklar daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait entegre düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmek üzere yola çıktı. Geri dönüştürülebilir atıklar da aynı bertaraf tesisinde işlemden geçirilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

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