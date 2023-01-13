Denizden çıkan odunları sanata dönüştürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hem havadan hem de teknelerle denizi temiz tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğünde deniz denetçisi olarak çalışan Hacı Hüseyin Ünal da örnek bir çalışma yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mersin Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan Ünal, 1 yıl önce başladığı hobisiyle odunları sanat eserine dönüştürüyor. Özellikle yağmurlu havalarda deniz kıyısında ve yüzeyinde oluşan odunları toplayan Ünal, çöp olarak değerlendirilen malzemelere şekiller vererek değişik motifler ortaya çıkarıyor. Sadece öğle aralarında yaptığı çalışmalarla telefon tutacağı, maket uçak, yelken, deniz altı gibi ürünler ortaya çıkaran Ünal, önümüzdeki dönemde yaptığı sanat eserlerinden oluşan geri dönüşüm sergisi açmak istiyor.

"Odunlar hep dikkatimi çekiyordu"

Yaptığı çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan Hacı Hüseyin Ünal, özellikle yağmur sonrasında odun parçalarının kıyıya vurduğunu veya deniz yüzeyinde bulunduğunu söyledi.

Denetimler sırasında bu odunların hep dikkatini çektiğini vurgulayan Ünal, "Arkadaşlarımız bunları deniz kıyısından ve deniz yüzeyinden topluyorlar. Bunlar sonuçta çöp olarak gidiyordu. Bende burada bunları görünce, daire başkanımızın da desteğiyle ve imkan sunmasıyla birlikte böyle bir fikir ortaya koydum. Bütün yetkililerimizde beni destekledi. Yaklaşık 1 senedir bunla uğraşıyorum. Tabi daha önce fikir kafamızda vardı ama pek zaman bulamıyorduk. Bu dönemde fikir olgunlaşınca, öğle aralarımız da bunu yapmaya karar verdik ve başladık. İlk başta telefon tutacaklarıyla başladık. Daha sonra denizaltı yaptım. Ardından maket uçak, yelken, Karadeniz takası gibi şeyler yaptık" dedi.

"Burada fırsat bulunca bunu sanata dönüştürmek istedim"

Uzun zamandır denizin içinde olduğunu kaydeden Ünal, "Zaten Deniz Kuvvetlerinde görev yapıyordum. Oradan Büyükşehir Belediyesine geçiş yaptım. Köküm zaten denizci olduğu için elimde yatkın. Önceden de böyle fikir hep olduğu için, burada da öğle aralarında da böyle bir fırsat yakalayınca bunu sanata dönüştürelim istedik. Zaten belediyenin tiyatro kulübündeyim. Orada da ayrı bir faaliyetimiz var. Elimizden geldiğince, büyüklerimiz de destekledikçe zamanı güzel değerlendirmeye çalışıyoruz. İlerde başkanımızda desteklerse inşallah denizden çıkardığımız malzemelerle bir geri dönüşüm sergisi açabiliriz. Genelde böyle hobiler yapılırken insanlar önce bir şaşırıyor. Sonra acaba bizde yapabiliriz miyiz diye düşünüyor. Beni gören insanlar genelde bana da hediye bir şeyler yapar mısın diyorlar. Biz elimizden geldiğince, zaman buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi yaptığımız işe göre zaman belli oluyor. Bir Karadeniz takasını 1 ayda yaptım. Yapacağımız şeyin büyüklüğüyle bu belirleniyor. Tabi malzeme de önemli. Yağmur yağmazsa denizden odun çıkmıyor. O yüzden bazen malzeme sıkıntısı çekebiliyoruz. Malzeme çıktıkça yeni eserler ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.