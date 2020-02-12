Denizden çıkanlar görenleri şaşırtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kenti Mis' temasıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında balık adamların deniz dibinden çıkardıkları malzemeler görenleri şaşkına çeviriyor. Denizden çıkartılan araba lastiği, balon, pet bardak, plastik ve cam şişeler, misine, halat gibi malzemeler, farkındalık oluşturmak için sergilenmeye başlandı.

3 ille Temiz Akdeniz Projesi protokolü imzalayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da 10-14 Şubat tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı temizlik kampanyası başlattı. ‘Kenti Mis' temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler, kadınlar ve dalgıçların katılımıyla çevredeki ve denizdeki çöpler toplanarak, kentin en işlek noktalarında sergilenecek. Deniz dibi temizliği yapan balık adamlar, birkaç saatlik çalışmada araba lastiği, balon, pet bardak, plastik ve cam şişeler, misine, halat gibi malzemeleri denizden çıkardı. Farkındalık oluşturmak için çıkan malzemeler bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.

"22 gemiye yaklaşık 40 milyon lira ceza kestik"

Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir, denizlerin kirlenmesini önlemeye yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini söyledi. 2019 yılında 320 denetim yaptıklarını kaydeden Halisdemir, "22 gemimize maalesef yaklaşık 40 milyon lira civarında idari para cezası uyguladık. Bizim asıl niyetimiz böyle bir uygulama değil. Tek hedefimiz, tek gayemiz denizlerimizin temiz tutulması, kirletilmemesi. Bizim amacımız burada ceza kesmek, idari yaptırım uygulamak değil denizlerin temiz tutulmasıdır. Bu hafta başkanımızın öncülüğünde 'Kenti Mis' temasıyla temizli kampanyası başlattık. Mersin'i mis gibi bir kent yapmak istiyoruz. Gerek sivil toplum kuruluşlarımızla, gerek kamu kurumlarıyla faaliyetler yürütmekteyiz. Temizlik için birçok teknolojik cihazlar aldık, almaya da devam ediyoruz. Başkanımız kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor. Kadınların bu kenti daha da temiz tutacağına inanıyoruz. İşe alınan kadınlar çok verimli oldular. Kentimizi evleri gibi görüyorlar ve daha da özen gösteriyorlar" dedi.

"Görenler şaşkınlıkla karşılıyorlar"

Mersin'in bir deniz kenti olduğunu vurgulayan Halisdemir, "Denizimizde durum nedir bir bakalım, bir farkındalık oluşturalım istedik. Balık adamlarımız bir dalış gerçekleştirdik. Birkaç saat içerisinde birçok malzeme çıkardık. Atık lastikten tutun içecek şişelerine, metal kutulardan balonlara birçok malzeme çıktı. Bu malzemeleri de yeni sergilemeye başladık. Görenler bu malzemeleri şaşkınlıkla karşılıyorlar. Hatta bazı vatandaşlar bu atıkları denize kim attı diye sitemde ediyorlar. Ancak bunları denize biz atıyoruz, hep beraber atıyoruz. Biz bunun farkındalığını oluşturmak için bu sergiyi yapıyoruz ve atılmamasını istiyoruz. Yani detaylı bir temizlik yapsak çok ciddi bir kirletici madde çıkartacağız. Biz halkımızdan kentimizi temiz tutmasını, bu atıkları denizlere atmamasını istiyoruz. Buna çok özen gösterilmesini istiyoruz. Denizimizin kirletilmemesine yönelik bir protokol de imzaladık. Bu kenti her noktasından denize girebilir hale getirmek istiyoruz. Biz her türlü çabayı sarf edeceğiz ancak halkımızın bize destek vermesi gerekiyor. Halkımızın öncelikle kirletmemesi, kirletenleri uyarması, bize yardımcı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gönüllerinin denizden hiç pislik çıkmamasından yana olduğunu kaydeden Halisdemir, "2019 yılında biz 400 metreküp katı atık, bin 200 metreküpte atıksu topladık. Toplamaya da devam edeceğiz. Biz özellikle tekne sahiplerine ricada bulunuyoruz. Zaten kendi ayaklarına kadar gidiyoruz ve bu atıksularını bize versinler. Onları lütfen denize atmasınlar. Bu konuda bize yardımcı olsunlar. Bu kent hepimizin, kenti mis tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.