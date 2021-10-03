Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle ‘Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi tarafından Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde deniz altındaki çöpler temizlendi, çıkan çöpler parkta sergilendi.

Mersin Dalış Kulübü Merkezi'nin dalgıçları deniz altında temizlik yaparken, çevre temizliğini ise 'Ruhun Yelkenleri' projesi ekibi gerçekleştirdi.

Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte deniz altından sandalye, kamyon ve araba lastiği ile birlikte teneke kutular çıktı. Görme, yürüme ve işitme engelli proje ekipleri ise çevre temizliği yaparak topladıkları çöpleri mahallenin parkına getirdiler.

Parkta toplanan çöpler Hamburglu Alman sanatçı Pavel Ehrlich tarafından şekillenerek parkta vatandaşların dikkatine sunuldu.

Etkinliklerin ikinci gününde Taşucu limanından yatlarla açılan Ruhun Yelkenleri ekibi, yatta workshop ve tekne yarışı düzenledi.

Etkinlik sonunda Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh başta olmak üzere Akkuyu yetkililerinin ve engelli dernekleri yöneticilerinin katıldığı yelkenli yarışı sonrası ödül töreni düzenlendi.

Hamburglu Alman sanatçı Pavel Ehrlich gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ruhun Yelkenleri Rusya'dan gelen kapsayıcı bir proje. Engelli ve engelsiz insanlar birlikte bir şeyler yapıyorlar. Bugün dalgıçlarımız, Taşucu Limanından, denizin dibinden 45 dakikada bu kadar çöp çıktı. Bizim sanatçımız Almanya'dan gelen Pavel Ehrlich, bu çöplerden bir sanat eseri yapmaya çalışıyor. Çok zamanımız yok. Yapabildiğimiz kadar. Projenin amacı, engelli ve engelsiz insanları bir araya getirmek, ekolojik olarak da bu güzel şehri insanlara göstermek. Denizler kirli. Çöpler gereken yerlere atılmalı. Yoksa gemiler çöplerden limana giremeyecek” dedi.