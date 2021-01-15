Denizin ortasında mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Büro Amirliği'nin sabit hattına gelen bir ihbarda, Marina açıklarında 'Serkan 33' isimli bir teknenin motorunun bozulduğu, aşırı dalgadan dolayı teknenin sürüklendiği ve içinde bir kişinin olduğu bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen deniz polisi, sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 100 metre açıkta dalgalarla boğuşan T.Z. isimli şahsı kurtardı.

Daha sonra şahsın teknesini bota bağlayan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hem şahsı hem tekneyi kıyıya getirdi.

Öte yandan, deniz polisinin tekneyi kıyıya çekme anları de güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis botuna bağlanan tekne, yavaş yavaş kıyıya doğru çekiliyor.