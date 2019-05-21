Denizkurdu 2019 tatbikatına katılan komutanlardan Başkan Seçer'e ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan Denizkurdu 2019'a katılan ve Mersin limanına demirleyen TCG Karamürselbey ile TCG Taşucu gemilerinin komutanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Başkan Seçer, TCG Karamürselbey Komutanı Deniz Binbaşı İlhan Hilal Testre ve TCG Taşucu Komutanı Deniz Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil'i makamında ağırladı. Başkan Seçer ile sohbet eden komutanlar, Denizkurdu 2019 tatbikatı hakkında Seçer'e bilgi verdiler.

Ziyarette konuşan Seçer, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla Deniz Kuvvetleri'nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizin coğrafi konumu çok stratejik, 3 tarafı denizlerle çevrili. Bizim deniz ve kara olarak yaklaşık 12 bin kilometre sınırımız var. Bunun 3'te 2'si yani yaklaşık 8 bin kilometresi deniz. Bu önemli bir rakam. Bu yüzden bizim için Deniz Kuvvetleri oldukça önemli” dedi.

Türkiye'nin coğrafi önemini Nazım Hikmet Ran'ın ‘Davet' şiirinden örnekle anlatan Seçer, “Nazım'ın bir şiiri var; ‘Dörtnala gelip Uzak Asya'dan/Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan/Bu memleket bizim.' Hakikaten de kısrak başı gibi uzanmış, bir tarafında Akdeniz, bir tarafında Ege, bir tarafında Karadeniz. Baktığınız zaman dünya haritasına Kafkaslar'dan bir kısrak başı çıkmış gibi gerçekten. Böyle güzel bir görüntüsü var” diye konuştu.

Deniz Kuvvetlerinin başarılarından onur duyduklarını ifade eden ve gemi komutanları nezdinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı kutlayan Başkan Seçer, “Deniz Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz ve tüm ordumuz bizim için onur timsali. Dünyanın sayılı orduları arasındayız. Daha profesyonel bir hale geleceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Gemi komutanları, 21-24 Mayıs tarihlerinde Mersin Limanı'nda ziyarete açık olacak olan TCG Karamürselbey ve TCG Taşucu gemilerini ziyaret için Başkan Seçer'i davet ettiler. Komutanlar, Seçer'e Denizkurdu 2019 tatbikatı ve ziyaret anısına şapka ve kupa hediye ettiler.