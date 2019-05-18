Denizkurdu 2019 tatbikatının Mersin ayağı başladı

MERSİN (İHA) – Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu 2019, 6'ıncı gününde Mersin ayağı ile devam ediyor. Tatbikatta, Haki ülkesinde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında Mavi ülkenin yardım göndermesi ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmasını içeren senaryo çerçevesinde, Kızılay, AFAD ve UMKE ekipleri ile ekipmanlarının Mersin Limanı'ndan TCG İskenderun Gemisine transferleri gerçekleştirildi. Gemi, deprem tatbikatının gerçekleştirileceği İskenderun Limanı'na hareket etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de düzenlenen Denizkurdu 2019 tatbikatı devam ediyor. 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelle gerçeğe yakın olarak gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü Mersin'den başladı. Tatbikatın bu bölümünde deprem senaryosu ve arama kurtarma faaliyetleri asker ve sivil ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

Hazırlanan senaryo gereği, İskenderun Haki ülkesi olarak adlandırılırken, Mersin de Mavi ülkesi olarak adlandırıldı. Haki ülkesinde 17 Mayıs 2019'da meydana gelen Mavi ülkesinde de hissedilen şiddetli deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde, Mavi ülkesi Haki ülkesine yardım gönderme kararı aldı. Depremde tüm ulaşım ve iletişim altyapısı olumsuz etkilenen Haki ülkesine, Mavi ülkesinin Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından gönderilmek istenen personel ve malzemenin karayoluyla ulaşımının mümkün olmaması nedeniyle yardımların deniz yoluyla yapılması kararlaştırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG İskenderun Gemisine ambulanslar, ulusal medikal kurtarma ekipleri, Türk Kızılayına ait mobil mutfak, AFAD'a ait kurtarma ve arazi araçlarından oluşan 10 araç ile 45 personelin transferi yapıldı.

Ana görev fonksiyonu lojistik nakliyat ve lojistik destek olan TCG İskenderun Gemisi, daha sonra İskenderun Limanı'na gitmek üzere Mersin Limanı'ndan ayrıldı. Tatbikatta, yarın İskenderun'da deprem senaryosu çerçevesinde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tatbikatla Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının birlikte çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin etkinlikle icrası amaçlanıyor.