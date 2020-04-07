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Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şahsa ait depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan şahısları belirledi. Şahısların bölgeden kaçtığı aracı da belirleyen ekipler, bahse konu aracı Kefeli Mahallesi'nde takibe aldı. Yapılan takip sonucunda aracı durduran ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada depodan çalınan sera teli, traktör aküsü, demir fıçı ve mangal ele geçirildi.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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