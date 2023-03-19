Deprem Mersin'de kentsel dönüşüm talebini patlattı

MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş ve Hatay'ın yanı sıra farklı birçok ilde art arda meydana gelen depremler, gözleri kentsel dönüşüme çevirdi. Eski yapı stoku çok fazla olan Mersin'de de kentsel dönüşüme direnç kırılırken, adeta talep patlaması yaşanıyor. Mersin tarihinde ilk kentsel dönüşümü gerçekleştiren, ikinci projede de yolu yarılayan merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, taleplerin bir anda arttığını söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde yıkım olmasa da büyük sarsıntı yaşanan Mersin'de insanlar günlerce evlerine giremezken, kentsel dönüşüme talepler çığ gibi büyüdü. Mersin'de ilk kentsel dönüşümü Çay Mahallesi'nde gerçekleştiren ve geçtiğimiz günlerde vatandaşlara anahtarlarını veren Akdeniz Belediyesi, Barış Mahallesi'nde devam eden 415 konutluk ikinci projeyi de yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edecek.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına devam edilen yerinde kentsel dönüşüm projesinde bloklar yükselmeye başladı. 60-70, hatta bazıları 100 yıllık evlerin bulunduğu mahallede artık doğalgazlı modern konutlar, iş yerleri, kültür merkezi, kreşi, otoparkı ve

yeşil alanları ile yepyeni bir yerleşim şekilleniyor. Çay Mahallesi'nin ardından Barış Mahallesi'ndeki yerinde kentsel dönüşüm de özellikle depremlerin ardından çok eski ya da çok katlı binalara girmeye korkan Mersinlilere yeni umut oldu.

“2024'e girmeden vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edeceğiz”

Barış Mahallesi'ndeki inşaat sahasında incelemelerde bulunan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Gültak, burada İHA muhabirine açıklama yaptı. Kentsel dönüşümün önemi ve yaşanan talep patlaması hakkında bilgi veren Gültak, şu anda blokların hızla yükseldiğini belirterek, “2023'ün 9-10'uncu ayı gibi yüklenici firmamızın sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla bu yılın sonuna doğru inşaatları teslim almayı hesaplıyoruz. 2024 yılına girmeden önce de vatandaşlarımıza Barış Mahallesinde anahtarlarını teslim etmiş olacağız” dedi.

Projede 415 konut, 40'ın üzerinde iş yeri, bir cami, bir kültür merkezi, bir de kreş olduğunu ifade eden Gültak, “Bunun dışında yeni otoparklar, yeni caddeler, yeni sokaklar ve yeni yeşil alanları da kazandırmış oluyoruz. Burası ada bazlı bir kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık 40 dönümlük bir adaydı burası. Eski binaların hepsi yıkıldı ve yeniden bir şehir yapıyoruz burada ve şu an itibariyle de Barış Mahallesinde yüzde 94 oranında anlaşmayı sağladık” diye konuştu.

“Yeni projelerimiz hazır”

2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını söyleyen Gültak, “Seçimlerde milletimizin tercihlerini bizden yana kullanacaklarını düşünüyoruz. Ondan sonra da bu mahallede, Bahçe Mahallesi'nde, Çay Mahallesi'nde ve Turgut Reis Mahallesi'nde de şu an için projelerimiz hazır. Seçimden sonra da onların startlarını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Pansuman değil, radikal tedaviyle çözülür”

Kentsel dönüşümün Mersin için önemine değinen Gültak, eczacı olduğunu hatırlatarak, Mersin ve benzer illerin durumunun pansuman tedavilerle değil, radikal tedavilerle çözülebileceğine dikkat çekti. Seçildiği günden itibaren Mersin'in imar ve kentsel dönüşüm olmak üzere iki ana sorunu olduğunu söylediğini aktaran Gültak, “İmar sorununu dönemin tarım bakanı ve büyüklerimizle görüşerek çözdük. Diğer ikinci sorun da iki nedenden dolayı mutlaka kentsel dönüşümün gelmesi gerektiğini söyledik. Mersin'de sadece kaçak yapı söz konusu değil, aynı zamanda yaşı ve miadı dolmuş birçok bina var. Bunları çözmenin tek bir yöntemi var, vatandaşı ikna edip, devletin imkanlarıyla vatandaşın imkanlarını birleştirerek, belediye arada köprü olmak zorunda ve kentsel dönüşümle ada bazlı çalışmaları yapıp bu şehri değiştirmek zorundayız. Kentsel dönüşümle sadece yaşlı veya kaçak stokları ortadan kaldırmıyor, yeni şehirler ortaya koyuyorsunuz. Yeni caddeler, yeni bulvarlar, yeni sokaklar ortaya koyuyorsunuz. Otopark sorununu çözüyorsunuz, trafik sorununu çözme noktasında çalışmalarınız oluyor. Ayrıca bu bölgelerdeki binaların hepsi doğalgaza ve yeni teknolojilere kavuştukları için bir bakıma da çevreci bir proje oluyor. Dolayısıyla Mersin'in bu stoklarının ortadan kalkması için vatandaş, belediye ve iktidar el ele vererek kentsel dönüşüm projelerinin devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Her türlü riski göze aldım”

Kentsel dönüşüme gösterilen direncin artık kırıldığını ve halkta bir güven oluştuğunu belirten Gültak, “Seçildiğim gün kentsel dönüşümden bahsetmek Akdeniz Belediyesi sınırları içinde aslında intihara eşdeğerdir, çünkü çok büyük siyasi riskleri olan bir şeydir. Ama ben makam için seçilmedim, belediye başkanı olarak hizmet etmek için ve buradaki halkın kaderini değiştirmek için seçildiğim için her türlü riski göze aldım, çünkü pansuman tedavi, makyaj yapmak istemedim, insanlara gerçekleri anlatmak istedim. Bu zor, çünkü sabahtan akşama dolaşsanız bile yetmiyor zaman. İnsanlara güven vermeniz, insanlarınız size inanmaları gerekiyor. Uzun bir çalışma temposuyla bunu sağladık. Sağladığımız için bugün bu inşaatlar bitiyor. Depremden çok önce bizim işlerimiz bitti” dedi.

“Israrla randevu talep edenlerin sayısı bir anda arttı”

Depreminin ardından ‘Bu belediye başkanı bize bazı şeyler anlatıyordu, hakikaten adam doğru söylüyormuş' mantığına gelen insanların arttığına işaret eden Gültak, şöyle devam etti:

“Israrla bizden randevu talep edip görüştüğümüz muhtarların, yöneticilerin sayısı bir anda arttı. Biz de insanlardaki bu inanç geçmeden veya zayıflamadan 5 projemiz hazır, inşallah önümüzdeki dönem bu projeleri hayata geçireceğiz. Farklı mahallelerden de talepler geliyor, çünkü şunu anladılar; depremi tahmin edemiyoruz, Türkiye deprem ülkesi. Mersin deprem şehri değil ama Adana'dan bir fay hattı, Erdemli ve Kıbrıs tarafından da bir fay hattı geçiyor. Bu fay hattı cılız da olsa, büyük bir yıkıma yol açmayacak bir deprem dalgası oluşturmasa da artık insanlar Mersin'de stresli ve yaşlı evlerde oturmak istemiyorlar; teknolojik, daha iyi, yapısı daha güzel olan evlerde oturmak istiyorlar. Talepleri çok ve biz de onların talepleri doğrultusunda elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız ama bu sadece Akdeniz Belediye Başkanının çalışmasıyla olmaz. Burada mutlaka Büyükşehir Belediye Başkanının ve diğer belediyelerin devreye girmesi lazım. Belediyeler olarak iktidarımızın gücünü arkamıza, vatandaşı da yanımıza alarak, çünkü vatandaş da burada rağbet etmeli ve az da olsa katkıda bulunmalı, bu şekilde bu şehirler hızla dönüşür. İktidarımız boyunca 20 küsur yıldır bunu birçok ilde bakanlarımız, belediye başkanlarımız gerçekleştirdi. Biz de seçildiğimiz günden itibaren bu projeleri gerçekleştirdik, ispatladık. Dolayısıyla bir belediye başkanı olarak işim daha kolay, çünkü vatandaşın güveni geldi. Bundan sonra da talepler doğrultusunda gücümüz yettiği kadar kentsel dönüşüme devam edeceğiz.”

Mahalleli mutlu

Barış Mahallesi'nde doğup büyüyen Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen de, babadan kalma yerlerini kentsel dönüşüme vererek hak sahibi olduklarını söyledi. Başkan Gültak'a teşekkür eden Gülgen, “Çok iyi oldu. Son iki ay içinde TOKİ hızlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burayı riskli alan ilan etmişlerdi, bu çerçevede buradaki geliri biraz daha düşük ailelerin tekrar ev sahibi olmaları sağlandı. Bu noktada Başkan Gültak çok önemli pozisyondaydı. Yepyeni bir şehir olacak. 60 yıl önce buralar bahçeli çok güzel bir yerdi ama ben 70 yaşındayım ve burada doğmuşum. Buralar 70 senelik bir evdi. Biz burada bazı yıkımları da gördük, demirler bile erimişti, betonları ya dereden ya denizden getiriyorlardı. Onun için çok iyi oldu, inşallah diğer mahallelerde de aynı şeyi görürüz” diye konuştu.

Doğduğundan bu yana Barış Mahallesi'nde yaşadığını dile getiren hak sahiplerinden Mehmet Akgül ise evlerinin yaklaşık 50 yıllık çok eski bir ev olduğunu ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu kaydederek, “Başkanın ilk adımı atması çok iyi oldu. Bütün mahalleli sevindi. Bir an önce bitmesini ve artık kendi evimizde oturmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.