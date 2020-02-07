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Deprem ve çığda hayatını kaybeden vatandaşlar için Tarsus'ta mevlit okutuldu

Tarsus Kaymakamlığı ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Elazığ, Malatya ve Van’da meydana gelen doğal afetler sonucunda hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Tarsus Kaymakamlığı ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler sonucunda hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.


Cuma namazı öncesi okunan mevlitle Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler sonucunda hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için dualar edildi.


Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Müftüsü Ali Can'ın da katıldığı mevlitin ardından kılınan cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.

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