Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Mersin'de konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Mersin'de “El Ele Dayanışma Konseri” verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, “Sesimi duyan var mı” diye seslendi. Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, depremde koro olarak yaşadıklarını anlattı ve konsere gelerek dayanışmaya katkıda bulunan tüm Mersinlilere teşekkür etti. Konseri dinlemeye gelenler, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yıkılan şehirlerin görüntülerinin gösterildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Kimi zaman hüzne boğan, kimi zaman ise keyifli anlar yaşatan konser, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından destek verenlere plaket verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği konserden elde edilen gelirlerin, Hatay'ı yeniden inşa etmek için kullanılacağı ifade edildi.

Konser sonrası konuşan Başkan Seçer, depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Depremin oluşturduğu enkazı Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da, İskenderun'da, Arsuz'da ve daha birçok bölgede gördüm. Bizler yöneticiyiz. Elbette dualar kalbimizde, gönlümüzde, hissiyatımızda ama kalem kağıt bizim elimizde. İmzayı biz atarız, kararları biz veririz. Devletin ve devletin birer kurumu olan belediyelerin deprem bölgelerine ve depremzedelere yönelik destekleri yardım değil, kurumların asli görevidir. Bizler yardım yapmıyoruz. Sizlerden alınan vergilerle oluşturulan kaynağı kullanıyoruz" dedi.